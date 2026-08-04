Забытые в автобусах РФ вещи можно будет забирать бесплатно в течение суток

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С сентября вещи, забытые в автобусах и городском наземном электротранспорте, будут хранить бесплатно в течение 24 часов с момента обнаружения, говорится в приказе Минтранса РФ.

Получить забытые вещи можно будет при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Если владелец не заберет пропажу за это время, перевозчик сможет взимать плату за дальнейшее хранение. Ее размер транспортная компания установит самостоятельно.

Пассажир, найдя забытые вещи, должен обратиться либо к водителю, либо к уполномоченному лицу на вокзале. Вещи будут переданы на хранение под расписку с подробным описанием.

Если пассажир, следовавший по междугороднему маршруту, вспомнил о пропаже вещей уже после выхода в промежуточном пункте, он вправе обратиться к дежурному любого автовокзала или автостанции, расположенной на маршруте следования.

Дежурный, в свою очередь, обязан незамедлительно связаться с коллегами и организовать пересылку вещей к месту нахождения пассажира. При этом все расходы, связанные с возвратом имущества, несет его владелец.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года пассажиры забыли на вокзалах, остановках и в автобусах АО "Мострансавто" более 150 вещей. Среди этих вещей, например, аквариум без воды с искусственными рыбами и детский музыкальный синтезатор, а также декоративный рыцарский шлем.

