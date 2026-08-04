Belgee намерен вернуть на российский рынок кроссовер X50

Фото: belgee.by

Белорусский автопроизводитель Belgee намерен в 2026 году начать выпуск и продажи в России более простой и доступной версии своего компактного кроссовера X50. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе марки.

В компании подчеркнули серьезность намерений официального дистрибьютора. В результате модельный ряд бренда на рынке России расширится до четырех позиций: к седану S50, кроссоверам X70 и X50+ добавится X50.

Модель X50 была снята с продаж в России в июне текущего года. Тогда представители Belgee объясняли это решение намерением сосредоточить усилия на продвижении версии X50+.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд Jeland представит новую версию кроссовера J6 с полным приводом, турбированным двигателем 1,6 литра и расширенным набором оборудования. Более того, модель получила 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и интеллектуальную систему управления полным приводом с шестью режимами движения.