В Свердловской области арестовали должника по алиментам, позвавшего пристава на свидание

Фото: depositphotos/alexraths

В Свердловской области суд назначил административный арест местному жителю, задолжавшему по алиментам около 900 тысяч рублей. Об этом "Ленте.ру" сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчине позвонили приставы, однако он решил, что с ним связалась новая знакомая, которую зовут Марина. Должник сам рассказал, где находится, и пригласил ее в гости. Кроме того, он попросил ее "не краситься", поскольку ему нравится естественная красота.

Вместо девушки к нему приехали судебные приставы. Должника доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Ранее в Нижнем Новгороде должника по алиментам, который задолжал более 220 тысяч рублей, смогли найти с помощью его собаки. В момент, когда его жилье осматривали сотрудники ФССП, они обратили внимание на животное, которое крутилось около складного дивана. Внутри прятался должник.

