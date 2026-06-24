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24 июня, 16:15

Общество

Приставы в Карелии взыскали алименты на ребенка со счета на маркетплейсе

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Приставы в Карелии взыскали алименты на ребенка со счета на маркетплейсе, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов региона.

Молодого отца обязали ежемесячно выплачивать на содержание ребенка четверть всех доходов, однако он это требование не исполнял. Тогда мать предъявила исполнительный документ на исполнение в отделение судебных приставов по взысканию алиментов в Петрозаводске.

В итоге пристав установил, что мужчина не имеет официального дохода и уклоняется от исполнения обязательств, а также не допускает того, чтобы на его счетах появлялись деньги. Несмотря на наложенный арест, взыскать деньги не удавалось. Задолженность составила около 200 тысяч рублей.

Однако в какой-то момент мужчина решил, что хочет оплатить покупку на маркетплейсе и перевел 89 тысяч рублей на счет. Средства были арестованы и взысканы в пользу ребенка, при этом меры продолжат действовать, пока обязательства не будут исполнены.

"Закон есть закон, а исполнение обязательств неотвратимо", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Верховном суде РФ напомнили, что основанием для лишения родительских прав может стать неуплата алиментов. Подобный случай произошел в Ставропольском крае – женщина указала на то, что биологический отец ее детей не общается с ними и имеет долг по алиментам, в то время как ее новый супруг усыновил детей и выполняет функции отца.

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