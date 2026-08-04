В Сочи полиция пресекла незаконные фотоуслуги с хищными птицами

Фото: МАХ/"Полиция Сочи"

В Лазаревском районе Сочи полицейские совместно с администрацией пресекли деятельность местного жителя, который оказывал фотоуслуги с использованием хищных птиц около 33 водопадов. Об этом сообщается на сайте УВД по городу-курорту.

Поводом для проверки стали обращения граждан о возможном жестоком обращении с животными в районе туристического маршрута аула Большой Кичмай. Выехавшие на место сотрудники выяснили, что 26-летний мужчина организовал фотоателье, не имея соответствующих документов.

Птиц изъяли и передали специалистам местного зоопарка, где им обеспечат надлежащий уход и ветеринарное сопровождение. В отношении нарушителя составлены административные протоколы по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации" и "Самоуправство".

Ранее в Госдуме предложили ввести должность инспектора по вопросам обращения с животными. Первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева уточнила, что в настоящее время нет единого органа или человека, который мог бы защищать и животных, и людей. По ее мнению, должен быть реальный механизм контроля.