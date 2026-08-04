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04 августа, 17:05

Политика

В УВКПЧ ООН начали собирать данные об атаке БПЛА в Архипо-Осиповке

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет информацию об атаке беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком, в результате которой погибли мирные жители. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель управления Марта Уртадо.

Она отметила, что организации известно о сообщениях, касающихся атаки дронов в Краснодарском крае, а также об еще одном инциденте в Подмосковье. Управление продолжает собирать и верифицировать сведения об этих происшествиях.

Уртадо подчеркнула, что особое внимание уделяется установлению деталей, связанных с гибелью и ранениями гражданских лиц.

Фрагменты дрона упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. В больницы был доставлен 21 человек, большая часть пострадавших получила минно-взрывные травмы. Всего в результате случившегося пострадали 58 человек, в том числе 12 несовершеннолетних.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в краевые больницы Краснодара перевезли 19 пострадавших, включая 3 детей. В больнице Новороссийска проходят лечение еще 2, а остальным 37 оказали помощь амбулаторно.

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