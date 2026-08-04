До 58 человек увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, среди пострадавших – 12 детей, 9 из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще 3 госпитализировали.

Всего в больницы доставили 21 человека. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, включая 3 детей, перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще 2 проходят лечение в больнице Новороссийска. Остальным 37 пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Утром 3 августа обломки украинского БПЛА упали в Архипо-Осиповке. Погибли 7 человек, включая 3 детей. Большая часть пострадавших получила минно-взрывные травмы. После атаки в Геленджике заработала горячая линия.