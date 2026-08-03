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03 августа, 10:25

Происшествия

8 человек пострадали при атаках ВСУ на 3 района Брянской области

Фото: 123RF.соm/liamest

В Брянской области восемь человек пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на три района. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в MAX.

По его словам, в Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском районе ранены двое мужчин, в Трубчевском – двое мужчин и женщина.

Он добавил, что пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Крым погибли три мирных жителя. Еще два человека получили травмы. Глава региона Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших.

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