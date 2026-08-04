Арт-павильоны "Сделано в Москве" за месяц посетили почти 200 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Арт-павильоны проекта "Сделано в Москве" в этом сезоне за первый месяц работы посетили почти 200 тысяч человек, а жители и гости столицы приобрели более 45 тысяч товаров. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Торговые пространства открывают в рамках городских проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве". В павильонах посетители отдыхают, фотографируются, выбирают подарки, знакомятся с московскими брендами и узнают об истории города. Для производителей такие площадки становятся инструментом прямых продаж и возможностью представить свой бренд широкой аудитории.

Этим летом флагманский арт-павильон расположен в Репинском сквере на Болотной площади. Он меняет облик каждый сезон – от "Вокзала" до "Летнего маркета". Там есть фудкорт и кафе под открытым небом, главная сцена, кинотеатр и площадки для игры в бадминтон и настольный теннис.

На Арбате работают павильоны "Самовар" и "Вишня". "Самовар" оформлен в виде знаменитого самовара "Московская банка", там можно найти товары с символикой города, одежду, одежду, аксессуары, сервизы, чай проекта "Московское чаепитие", сувениры бренда "Москва", столичных театров, музеев и зоопарка. В "Вишне" представлены свечи, текстиль, декор и ароматы для дома, посетители могут выпить смузи и угоститься сезонными ягодами.

В свою очередь, на Новом Арбате открыт арт-павильон "Коробка конфет" с конфетами, купажами чая и кофе, полезными сладостями, лимонадами и пряниками, а также продукцией проекта "Московское чаепитие" и бренда "Москва", сувенирами, товарами для дома и книгами о столице.

Кроме того, на Трубной площади напротив Центрального рынка находится "Воздушный шар" с детскими товарами, книгами и развивающими играми. В "Холодильнике" на Тверском бульваре продают освежающие напитки, снеки и фирменное московское мороженое бренда BRandIce фабрики АО "БРПИ. В парке искусств "Музеон" работает "Фабрика мороженого" с холодными десертами, снеками и прохладительными напитками.

Арт-павильоны открыты ежедневно: в будние дни – с 10:00 до 22:00, в выходные – с 09:00 до 22:00. Актуальная информация о работе площадок и мероприятиях на Болотной площади опубликована на официальном сайте проекта "Лето в Москве".

В прошлые сезоны также работали арт-павильоны. Зимой на Болотной площади действовала "Фабрика подарков" с конвейером и катком, на Арбате – "Мандарин" с новогодними сувенирами, у ЦУМа – "Коньки" с одеждой и украшениями, на Рождественке – "Красный шар" с детской продукцией, у Парка Горького – "Поезд" с теплыми аксессуарами и косметикой.

Прошлым летом открывались "Ягода" в "Москва-Сити", "Одежда" напротив ЦУМа, "Автобус красоты" на Арбате, "Ракета" на Рождественке, "Холодильник" на нескольких улицах, "Шахматная фигура" на Гоголевском бульваре и "Домашние животные" в парке "Ходынское поле".

Для многих молодых брендов арт-павильоны стали первым выходом в офлайн и бесплатной площадкой для продвижения.

Ранее сообщалось, что москвичи за сезон купили в павильонах "Ягодные сезоны" свыше 3,3 тысячи тонн клубники и земляники, что на 23% больше, чем годом ранее. Павильоны работали почти 3 месяца – с 18 мая по 2 августа. Уточнялось, что на клубнику пришлось около 80% от всех продаж.