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04 августа, 09:29

Транспорт

Тематические "Тройки" к 150-летию Союза театральных деятелей выпустили в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Дептранс Москвы выпустил новые тематические карты "Тройка" к 150-летию Союза театральных деятелей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Уже полтора века организация объединяет профессиональное театральное сообщество, сохраняет лучшие традиции отечественной сцены, поддерживает творческие инициативы и способствует развитию профильного образования", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каждая карта имеет свой дизайн. Один из них посвящен историческому зданию, где располагается руководство Союза театральных деятелей России. Другой рассказывает о людях, чьи имена неразрывно связаны с развитием отечественного театрального искусства и историей Союза.

По словам председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, на картах изображены портреты руководителей организации. Он добавил, что такая "Тройка" станет памятным сувениром для жителей и гостей столицы.

Приобрести новые "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее транспортная карта "Тройка" с дизайном в честь выборов депутатов Государственной думы IX созыва поступила в продажу в столице. На ней изображена символика, а также информирование о предстоящих трех днях голосования.

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