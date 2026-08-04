В Госдуме предложили выдавать стартовые наборы тем, кто забирает животных из приютов

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Бесплатные стартовые наборы следует вручать людям, которые забирают животных из государственных приютов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева.

По мнению парламентария, такая мера поможет поддержать новых владельцев в первые дни после появления питомца дома и станет дополнительным стимулом для тех, кто только задумывается о том, чтобы забрать животных из приютов.

В состав набора, как предложил Гусев, могли бы войти лежанка, миски, запас корма на первый месяц и игрушки.

"Человек, который решился взять питомца из приюта, совершает добрый и ответственный поступок. Государство должно поддержать его в первые, самые важные дни", – сказал депутат.

Он отметил, что такая поддержка станет "небольшим, но значимым жестом", который покажет новым хозяевам, что их решение одобряется и поддерживается государством. По словам Гусева, это также поможет животным быстрее находить дом. Депутат добавил, что гуманное отношение к животным является показателем зрелости общества.

Ранее сообщалось, что в Юго-Восточном административном округе Москвы в этом году модернизируют и создадут с нуля шесть пространств для выгула и дрессировки собак. Две площадки реконструируют, четыре построят заново в пяти районах. В столице обустроено уже более 700 таких зон, и их число растет.

Только по проекту "Питомцы в Москве" с 2021 года открыли более 100 площадок в более чем 70 районах. Единый стандарт включает ограждение с двойными воротами, разделение на зоны свободного выгула и тренировок.