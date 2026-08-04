Девочке из США в "маске Бэтмена" снимут швы после операции в Санкт-Петербурге

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/luna.love.hope

Девочке с "маской Бэтмена" из США Луне Феннер снимут швы после заключительной операции по удалению остатков невуса и рубцов, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится ребенок.

По словам мамы девочки Кэрол Феннер ее дочь чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет дня, когда снимут швы. Хирургическое вмешательство состоялось 22 июля, а процедуру снятия швов планируют провести 5 августа.

Феннер появилась на свет в 2019 году, все ее лицо покрывал гигантский меланоцитарный невус. Особенность прозвали "маской Бэтмена". Американские врачи заявили, что могут удалить родимое пятно за 80 операций, но перед этим Феннер нужно было подрасти, поскольку иначе это было бы опасно для организма.

Мама девочки пыталась собрать средства на лечение – для этого она прибегла к помощи благотворительных инициатив и обратилась в СМИ. В этот период историей заинтересовался хирург‑онколог из Краснодара Павел Попов: он предложил семье пройти лечение в России.

Первую операцию провели на Кубани, методом фотодинамической терапии с применением лазера под местной анестезией. Для проведения еще двух операций семья приехала в Санкт-Петербург, где врачи удалили рубцы со лба, носа, большие фрагменты со щек и три тканевых экспандера.

