04 августа, 10:26Политика
В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов
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В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, которого российские неправительственные организации называют пособником нацистов. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Латвийское телевидение.
Церемония прощания прошла на братском кладбище Лестене в Тукумсском крае.
Эзергайлис родился в 1923 году. Во время Второй мировой войны он служил в латышском легионе СС. После распада СССР его наградили орденом Трех звезд – высшей государственной наградой Латвии. Награду вручил бывший президент страны Андрис Берзиньш.
Ранее российский МИД вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена из-за эксгумации останков одного из лидеров "Организации украинских националистов" (ОУН) (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника и его жены.
Отмечается, что Россия усматривает в подобных действиях пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников.