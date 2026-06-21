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21 июня, 14:18

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Polsat: экс-премьер Польши призвал Украину вместо орденов вернуть военную технику

Экс-премьер Польши призвал Украину вместо орденов вернуть военную технику

Фото: Getty Images/NurPhoto/Michal Fludra

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на фоне конфликта между президентом страны Каролем Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киеву следовало бы вернуть Варшаве не награды, а поставленную военную технику и вооружение. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

"Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?", – сказал Миллер.

Политик также напомнил, что орден "Белого орла" в разные годы вручался неоднозначным историческим фигурам, в том числе Бенито Муссолини. По его мнению, Зеленский мог отказаться от награды еще в момент ее получения, однако тогда принял ее без возражений.

Ранее сообщалось, что лидер Польши лишил Зеленского ордена "Белого орла" после споров вокруг отношения Киева к УПА (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) и перезахоронения на Украине останков главаря ОУН (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) Андрея Мельника.

Вслед за этим экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявили об отказе от польской награды.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это доказательством того, что все они являются нацистами. Он заявил, что отношение к Мельнику показывает реальную позицию человека по данной теме.

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