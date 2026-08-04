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04 августа, 11:20

Город

Капремонт дома 1940 года постройки стартовал в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы приступили к обновлению семиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Большая Дорогомиловская улица, дом 7. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Здание было построено в 1940 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Его фасад украшают разноформатные окна, наличники и сандрики, балконы третьего этажа поддерживают фигурные кронштейны, а витрины нижнего этажа оформлены портиками с колоннами. По периметру главных и торцевых фасадов проходит венчающий карниз.

В рамках капитального ремонта планируется восстановить фасад, крышу, подвал и инженерные системы. Чтобы сохранить архитектурный облик здания, для объекта разработали специальный проект, а также подобрали отечественные материалы и технологии, соответствующие этому парадному строению.

Работы на фасаде начались с расчистки поверхностей от загрязнений и отслаивающейся штукатурки. Специалисты обработали стены антигрибковым и антисептическим составом, восстановили поврежденные участки кирпичной кладки.

В настоящее время ведется восстановление штукатурного слоя и архитектурного декора уличных стен. После обновления конструктива оштукатуренные поверхности главного фасада и дворовые кирпичные стены окрасят в исторические цвета.

На финальном этапе отремонтируют входные группы, цоколь и установят новые водосточные трубы. На крыше заменят кровельное покрытие, обрешетку и стропила, получившие значительный износ.

В комплексе городского хозяйства отметили, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса капитально отремонтируют почти 130 домов на юго-востоке города в рамках региональной программы. Самое высокое здание, которое обновят, находится в районе Выхино-Жулебино. Оно было построено в 1992 году по проекту типовой серии.

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