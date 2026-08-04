Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 15:04

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Общественник Бородин призвал изъять недвижимость у семьи комика Слепакова

Общественник призвал изъять недвижимость у семьи комика Слепакова

Фото: legion-media.com/Danil Golovkin (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) может лишиться всей недвижимости, переписанной на родителей. Об этом сообщает News.ru.

Намерение о взыскании жилья высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он уточнил, что его организация планирует обратиться в контролирующие органы, чтобы выяснить, когда именно юморист переписал квартиры на родственников – до получения статуса иноагента или после.

"Если на тот момент Слепаков находился в статусе иностранного агента, то будем настаивать, чтобы все это изучили, дали оценку и забрали недвижимость в пользу государства", – указал он.

Общественник также подчеркнул, что проверять собственность необходимо у всех иноагентов, которые, по его мнению, демонстративно поддерживают другие страны. Он назвал их "информационными врагами", финансируемыми странами Североатлантического альянса.

"Жалеть иноагентов не надо. Я считаю, что они – информационные враги, которые работают на страны НАТО. У нас идет спецоперация, а есть еще информационная война. В нашей организации мы боремся с такими воинами", – заключил Бородин.

Слепакова внесли в список иностранных агентов в России в апреле 2023 года. Министерство юстиции указало, что основанием для этого стало получение комиком финансирования из-за рубежа, а также его высказывания, направленные против спецоперации на Украине. Кроме того, Слепаков активно выражал критику в адрес российских властей.

В июле 2026 года юморист был объявлен в розыск, поскольку его дважды за последний год привлекали к административной ответственности за уклонение от обязанностей иноагента. В частности, в соцсетях он публиковал материалы без указания своего статуса.

Читайте также


шоу-бизнесполитиканедвижимость

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика