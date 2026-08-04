Общественник Бородин призвал изъять недвижимость у семьи комика Слепакова

Фото: legion-media.com/Danil Golovkin (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) может лишиться всей недвижимости, переписанной на родителей. Об этом сообщает News.ru.

Намерение о взыскании жилья высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он уточнил, что его организация планирует обратиться в контролирующие органы, чтобы выяснить, когда именно юморист переписал квартиры на родственников – до получения статуса иноагента или после.

"Если на тот момент Слепаков находился в статусе иностранного агента, то будем настаивать, чтобы все это изучили, дали оценку и забрали недвижимость в пользу государства", – указал он.

Общественник также подчеркнул, что проверять собственность необходимо у всех иноагентов, которые, по его мнению, демонстративно поддерживают другие страны. Он назвал их "информационными врагами", финансируемыми странами Североатлантического альянса.

"Жалеть иноагентов не надо. Я считаю, что они – информационные враги, которые работают на страны НАТО. У нас идет спецоперация, а есть еще информационная война. В нашей организации мы боремся с такими воинами", – заключил Бородин.

Слепакова внесли в список иностранных агентов в России в апреле 2023 года. Министерство юстиции указало, что основанием для этого стало получение комиком финансирования из-за рубежа, а также его высказывания, направленные против спецоперации на Украине. Кроме того, Слепаков активно выражал критику в адрес российских властей.

В июле 2026 года юморист был объявлен в розыск, поскольку его дважды за последний год привлекали к административной ответственности за уклонение от обязанностей иноагента. В частности, в соцсетях он публиковал материалы без указания своего статуса.