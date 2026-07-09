Комика Слепакова объявили в розыск

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Комика Семена Слепакова (признан в РФ иногаентом) объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере MAX.

Юмориста дважды за год привлекали к административной ответственности об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. В частности, в одной из соцсетей он делал публикации, не говоря о своем статусе.

"Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы правоохранительных органов. Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск", – указали правоохранители.

Комику заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование в его отношении завершено. Уголовное дело будет направлено в суд.

Слепакова признали в России иностранным агентом в апреле 2023 года. Причиной этого Минюст назвал получение комиком поддержки от иностранных источников, его выступление против спецоперации на Украине. Кроме того, он формировал негативное отношение к российским властям.