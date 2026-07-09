Собянин сообщил о ликвидации уже шести беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на столицу началась днем в четверг, 9 июля. Ликвидированные дроны стали уже шестыми по счету, сбитыми при подлете к Москве.

На фоне этого столичный аэропорт Внуково стал принимать и отправлять самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Меры были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Пассажиров попросили сверять актуальное время вылетов и прилетов с помощью онлайн-табло.

