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09 июля, 18:15

Общество

В Минздраве назвали пять факторов, влияющих на продолжительность жизни

Фото: 123RF.com/freebird2000

Злоупотребление алкоголем, недостаток физической активности, неправильное питание, курение, а также дефицит овощей и фруктов негативно влияют на продолжительность жизни. Об этом заявила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе сессии форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", сообщает РИА Новости.

Чрезмерное употребление алкоголя, в частности, сокращает жизнь на 5–6 лет у мужчин и примерно на столько же у женщин. При этом отказ от таких напитков способен продлить жизнь на тот же срок.

Низкая двигательная активность и несбалансированное питание также являются факторами, так как эти привычки способствуют развитию ожирения, которое, в свою очередь, увеличивает риск других заболеваний.

Как уточнила Котова, у детей, чьи родители страдают ожирением, вероятность унаследовать это заболевание в четыре раза выше из-за генетической предрасположенности и пищевых привычек.

"Когда мы говорим про питание, это не просто избыток по калоражу, нерациональное питание – это все-таки дефицит овощей и фруктов, избыток сахара, легкоусвояемых углеводов", – отметила она.

В то же время курение сигарет, папирос и вейпов представляет особую опасность. Они вызывают быстрое привыкание и поражение легких. По словам замминистра здравоохранения, несмотря на то что в России наблюдается снижение числа курильщиков, опросы показывают, что первая проба табачных изделий часто происходит в школьном возрасте.

Ранее в Минздраве РФ заявляли, что распространенность курения в стране за 6 лет снизилась на более чем 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя. При этом общественник Михаил Иванов призывал законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и на федеральном уровне запретить ее продажу после 21:00.

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