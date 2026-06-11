Психотерапевт Евдокимов: женщины болеют рассеянным склерозом в 2–3 раза чаще мужчин

Общероссийский день рассеянного склероза ежегодно отмечается 11 июня. Как распознать первые симптомы, кому грозит опасность и можно ли замедлить развитие болезни, расскажет Москва 24.

Группы риска

Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, происхождение которого до конца не ясно. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в беседе с Москвой 24.

"Это постоянно прогрессирующее заболевание. Задача лечения – профилактика ремиссий: чем она дольше, тем человек дееспособнее. При этом каждое последующее обострение вызывает ухудшение моторного состояния. В реабилитацию после приступов входит восстановление подвижности и мышечной силы, работы внутренних органов, включая тазовые. На сегодняшний день лечения от этого заболевания не придумали", – сказал он.

По словам эксперта, в группе риска в основном молодежь: особенно уязвимы девушки, что, возможно, связано с цикличностью и гормональным фоном. Провокаторами часто бывают и ЛОР-патологии – ангины, инфекции, а также генетическая предрасположенность и ряд невыявленных факторов.





Александр Евдокимов врач-остеопат, невролог Наиболее убедительная теория – инфекционный агент запускает иммунный процесс, и собственный иммунитет начинает поражать свою нервную систему.

При этом заболевание часто пропускают и выявляют на более поздних стадиях: бывает, что на МРТ в данный момент ничего нет, а изменения появляются только через какое-то время, добавил Евдокимов.

Женщины сталкиваются с этим диагнозом примерно в 2–3 раза чаще мужчин, подчеркнул психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

"Точные причины развития болезни остаются предметом научных дискуссий, однако доказано влияние комплекса факторов. К ним относятся генетическая предрасположенность, географический фактор (заболеваемость выше в северных широтах с дефицитом солнечного света), низкий уровень витамина D, курение и перенесенные вирусные инфекции. В частности, вирус Эпштейна – Барр, который рассматривается научным сообществом как один из ключевых триггеров запуска аутоиммунного процесса", – рассказал эксперт Москве 24.

Специалист подчеркнул, что очаги могут быть абсолютно разными и специфических признаков нет. Опасность заболевания заключается в его непредсказуемости и постепенном разрушении нейронных связей.

"Поскольку очаги могут возникать в любых отделах центральной нервной системы, симптомы крайне разнообразны: от двигательных нарушений, онемения конечностей и ухудшения зрения до выраженных когнитивных расстройств, хронической усталости и депрессивных состояний", – отметил психотерапевт.



Предотвращение заболевания

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специфической первичной профилактики, которая могла бы полностью исключить риск развития рассеянного склероза, на сегодняшний день не существует, признал Дмитрий Евстигнеев. Однако эксперт выделил меры, снижающие вероятность манифестации и облегчающие течение заболевания.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт К ним относятся поддержание физиологического уровня витамина D в организме под контролем лабораторных анализов, полный отказ от курения (которое достоверно ускоряет атрофию мозга при данном заболевании), регулярная умеренная физическая активность и минимизация хронического стресса.

По словам эксперта, управление стрессом имеет прямое физиологическое значение, так как длительный выброс кортизола и адреналина нарушает баланс иммунной системы, провоцируя воспалительные процессы. Поэтому развитие навыков саморегуляции является важным элементом заботы о здоровье нервной системы.

Александр Евдокимов, в свою очередь, подчеркнул: если человек заболевает серьезной инфекцией с высокой и длительной температурой, обязательно нужно долечиваться, выполнять все рекомендации врача и не отказываться от стационарного лечения. В противном случае она переходит в хроническую персистирующую форму и начинает влиять на организм, возбуждая постоянный иммунитет и вызывая срывы.

"Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде (особенно девушки). Если промочили ноги или попали под дождь, быстро доберитесь до дома и сухой одежды, выпейте горячего чая – ликвидируйте переохлаждение (сильнее всего оно влияет в сочетании с влажностью)", – рекомендовал невролог.

Стресс, недосып и хроническое ослабление организма также провоцируют повышенную уязвимость к аутоиммунным состояниям, добавил Евдокимов.

В свою очередь, Дмитрий Евстигнеев подчеркнул, что своевременная диагностика и раннее начало терапии помогают сохранить структуру мозга и замедлить прогрессирование инвалидизации. Уже разработана обширная группа препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза: они позволяют контролировать активность иммунной системы, существенно снижать частоту и тяжесть обострений.

Помимо медикаментозного лечения, критически важную роль играют нейрореабилитация и психотерапевтическая поддержка. Она помогает пациентам справляться с тревожными и депрессивными состояниями, заключил эксперт.

