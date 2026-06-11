Психотерапевт Евдокимов: женщины болеют рассеянным склерозом в 2–3 раза чаще мужчин

Общероссийский день рассеянного склероза ежегодно отмечается 11 июня. Как распознать первые симптомы, кому грозит опасность и можно ли замедлить развитие болезни, расскажет Москва 24.
Группы риска
Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, происхождение которого до конца не ясно. Об этом рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в беседе с Москвой 24.
"Это постоянно прогрессирующее заболевание. Задача лечения – профилактика ремиссий: чем она дольше, тем человек дееспособнее. При этом каждое последующее обострение вызывает ухудшение моторного состояния. В реабилитацию после приступов входит восстановление подвижности и мышечной силы, работы внутренних органов, включая тазовые. На сегодняшний день лечения от этого заболевания не придумали", – сказал он.
По словам эксперта, в группе риска в основном молодежь: особенно уязвимы девушки, что, возможно, связано с цикличностью и гормональным фоном. Провокаторами часто бывают и ЛОР-патологии – ангины, инфекции, а также генетическая предрасположенность и ряд невыявленных факторов.
При этом заболевание часто пропускают и выявляют на более поздних стадиях: бывает, что на МРТ в данный момент ничего нет, а изменения появляются только через какое-то время, добавил Евдокимов.
Женщины сталкиваются с этим диагнозом примерно в 2–3 раза чаще мужчин, подчеркнул психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
"Точные причины развития болезни остаются предметом научных дискуссий, однако доказано влияние комплекса факторов. К ним относятся генетическая предрасположенность, географический фактор (заболеваемость выше в северных широтах с дефицитом солнечного света), низкий уровень витамина D, курение и перенесенные вирусные инфекции. В частности, вирус Эпштейна – Барр, который рассматривается научным сообществом как один из ключевых триггеров запуска аутоиммунного процесса", – рассказал эксперт Москве 24.
Специалист подчеркнул, что очаги могут быть абсолютно разными и специфических признаков нет. Опасность заболевания заключается в его непредсказуемости и постепенном разрушении нейронных связей.
"Поскольку очаги могут возникать в любых отделах центральной нервной системы, симптомы крайне разнообразны: от двигательных нарушений, онемения конечностей и ухудшения зрения до выраженных когнитивных расстройств, хронической усталости и депрессивных состояний", – отметил психотерапевт.
Предотвращение заболевания
Специфической первичной профилактики, которая могла бы полностью исключить риск развития рассеянного склероза, на сегодняшний день не существует, признал Дмитрий Евстигнеев. Однако эксперт выделил меры, снижающие вероятность манифестации и облегчающие течение заболевания.
По словам эксперта, управление стрессом имеет прямое физиологическое значение, так как длительный выброс кортизола и адреналина нарушает баланс иммунной системы, провоцируя воспалительные процессы. Поэтому развитие навыков саморегуляции является важным элементом заботы о здоровье нервной системы.
Александр Евдокимов, в свою очередь, подчеркнул: если человек заболевает серьезной инфекцией с высокой и длительной температурой, обязательно нужно долечиваться, выполнять все рекомендации врача и не отказываться от стационарного лечения. В противном случае она переходит в хроническую персистирующую форму и начинает влиять на организм, возбуждая постоянный иммунитет и вызывая срывы.
"Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде (особенно девушки). Если промочили ноги или попали под дождь, быстро доберитесь до дома и сухой одежды, выпейте горячего чая – ликвидируйте переохлаждение (сильнее всего оно влияет в сочетании с влажностью)", – рекомендовал невролог.
Стресс, недосып и хроническое ослабление организма также провоцируют повышенную уязвимость к аутоиммунным состояниям, добавил Евдокимов.
В свою очередь, Дмитрий Евстигнеев подчеркнул, что своевременная диагностика и раннее начало терапии помогают сохранить структуру мозга и замедлить прогрессирование инвалидизации. Уже разработана обширная группа препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза: они позволяют контролировать активность иммунной системы, существенно снижать частоту и тяжесть обострений.
Помимо медикаментозного лечения, критически важную роль играют нейрореабилитация и психотерапевтическая поддержка. Она помогает пациентам справляться с тревожными и депрессивными состояниями, заключил эксперт.