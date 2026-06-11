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11 июня, 16:27

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Врач Осипов назвал синдром раздраженного кишечника болезнью современности

Тревожный орган: почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника

Зумеры все чаще сталкиваются с синдромом раздраженного кишечника, причем обычно за помощью к специалистам обращаются девушки, сообщили СМИ. С чем связана проблема и что с ней делать, разбиралась Москва 24.

Связующее звено

Фото: 123RF.com/korobova1985

Синдром раздраженного кишечника (СРК) все чаще диагностируют у зумеров – первые случаи фиксируются уже в 20 лет, сообщил телеграм-канал SHOT.

Журналисты отметили, что девушки за последние месяцы стали чаще посещать гастроэнтерологов из-за сильных болей и спазмов в животе. Как уверяют медики, такая патология серьезно снижает качество жизни. Причем у молодых мужчин проблемы регистрируются в 1,5–3 раза реже, что объясняется не более низкой заболеваемостью, а нежеланием обращаться к врачу из-за стеснения.

По данным СМИ, большинство пациентов с синдромом раздраженного кишечника – офисные работники в возрасте 20–30 лет. Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии, а также из-за переедания, курения, алкоголя и злоупотребления кофе.

На этом фоне наблюдается бум продаж книг о кишечнике в магазинах: зумеры предпочитают сначала самостоятельно изучить вопрос и только потом обращаться к врачу, подчеркнули журналисты.

В свою очередь, врач-психиатр Валентина Ястребова объяснила Москве 24, что между мозгом, тревогой и работой кишечника существует прямая и очень тесная взаимосвязь.

По ее словам, объединяющим звеном выступает блуждающий нерв, который служит основным каналом информационного обмена между центральной нервной системой и желудочно-кишечным трактом.

В повседневной жизни это проявляется следующим образом: тревога еще не успела оформиться в голове как четкая мысль, но уже нанесла удар по животу. Возникает реальный спазм, который запускает психика. Пока человек не справится с тревогой, кишечник будет напоминать о себе.
Валентина Ястребова
врач-психиатр

При этом, если симптомы в виде диареи и тошноты стали частыми, важно сначала обратиться к гастроэнтерологу, чтобы исключить соматические причины, то есть болезни кишечника. Если проблем с ЖКТ не выявлено, следует посетить психиатра для консультации, диагностики и подбора лечения, отметила эксперт.

Сложная цепочка

Фото: 123RF.com/valeriiiavtushenko

Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов пояснил в разговоре с Москвой 24, что синдром раздраженного кишечника представляет собой хроническое функциональное заболевание ЖКТ. Оно, как и нарушение баланса микроорганизмов в органе, также может возникнуть после перенесенных инфекционных заболеваний. 

При этом существует и такое понятие, как "нарушение кишечной микробиоты", к нему приводят факторы, характерные для СРК. При данном состоянии повышается проницаемость стенки органа, токсические вещества попадают в мозг и влияют даже на когнитивные функции.  

Получается, при тревожных состояниях в мозге вырабатываются нейромедиаторы, которые напрямую воздействуют на кишечник, вызывая симптомы СРК. Нарушение баланса микрофлоры, в свою очередь, повышает чувствительность органа, а также влияет на выработку серотонина, играющего ключевую роль в регуляции настроения. Таким образом, формируется порочный круг: тревога усиливает симптомы СРК, а они, в свою очередь, усиливают тревогу.   
Андрей Осипов
заслуженный врач Российской Федерации

Врач предупредил, что специфических проявлений у синдрома раздраженного кишечника нет: к ним относятся боли в животе без четкой локализации (часто возникающие ночью), нарушения стула (диарея или запоры) и вздутие. 

"Чтобы точно выявить СРК, необходима глубокая диагностика: лабораторные исследования крови и кала, УЗИ брюшной полости, гастроскопия и колоноскопия. В группе риска находятся все: симптомы встречаются у маленьких детей, у зумеров и пожилых. Выделить какую-то одну возрастную категорию сейчас нельзя. В какой-то степени СРК можно назвать болезнью современности", – рассказал эксперт. 

Он разъяснил, что для минимизации последствий проблемы, коррекции и профилактики рекомендуется правильное сбалансированное питание и качественный сон: не менее 7 часов, причем ложиться желательно в 20:00–21:00. 

Также важны рациональные физические нагрузки: прогулки, езда на велосипеде, плавание в бассейне, а не изнурительные тренировки в фитнес-центрах. Необходим отказ от курения и алкоголя.    
Андрей Осипов
заслуженный врач РФ

Кроме того, при синдроме раздраженного кишечника назначаются препараты для коррекции микробиоты: их медики выписывают в соответствии с индивидуальными особенностями пациента, заключил эксперт.  

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