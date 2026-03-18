Диетолог Мизинова: водой допустимо запивать соленую и плохо проглатываемую пищу

Фото: 123RF.com/jopanuwatd

Во время употребления соленой или грубой пищи можно пить воду без опасений за свой желудок. Таким мнением с News.ru поделилась врач-диетолог Наталья Мизинова.

По ее словам, специалисты по здоровому образу жизни, диетологи и гастроэнтерологи не рекомендуют запивать еду. Они объясняют свою позицию тем, что вода сильно разбавляет желудочный сок. В то же время другие эксперты указывают, что желудок всегда поддерживает оптимальную концентрацию сока, на которую вода не повлияет.

Сама Мизинова считает, что нужно пить воду, если пища соленая, вязкая, волокнистая и плохо проглатывается.

"Это позволит сформировать пищевой комок, который не ляжет тяжелым камнем на дно желудка, а будет нормально перевариваться", – отметила диетолог.

Она добавила, что жидкую пищу, например кашу или суп, запивать не требуется. В то же время врач посоветовала не пить после еды чай со сладостями.

"Чай – это вещество, которое содержит дубильные вещества. При этом он, как правило, пьется горячим, соответственно, будет иметь воздействие на желудок гораздо более серьезное, чем та же простая вода", – объяснила Мизинова.

Она добавила, что после плотного приема пищи допустимо выпить некрепкий чай комнатной температуры.

