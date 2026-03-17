Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 17:35

Общество
Главная / Новости /

Врач Писарева: скумбрия и яйца помогут ребенку лучше подготовиться к экзаменам

Диетолог рассказала, какие продукты помогут подготовиться к экзамену

Фото: 123RF.com/mrcooking

Жирная рыба, яйца и тыквенные семечки должны быть в меню ученика в период подготовки к экзаменам. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, когда ребенок готовится к сдачи экзаменов, стоит пересмотреть его рацион и обеспечить мозг "топливом", необходимым для более быстрого усвоения информации. В этом поможет в том числе жирная рыба, посоветовала диетолог.

Это может быть скумбрия, сельдь, лосось. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы мозгу для нормальной работы и способствуют ускорению мыслительного процесса, а также улучшению памяти. Поэтому стоит добавлять жирную рыбу в рацион ребенка 2–3 раза в неделю.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Кроме того, в меню должны быть яйца. Это источник холина, который участвует в синтезе нейромедиатора ацетилхолина, играющего важную роль в поддержании когнитивных функций.

"Когда ребенок получает достаточно холина, он лучше соображает и быстрее запоминает информацию. Поэтому пару раз в неделю стоит готовить на завтрак омлет или просто отваривать яйцо", – отметила диетолог.

Также важно обратить внимание на цельнозерновые продукты, так как мозгу необходима глюкоза. Однако получать ее стоит не из простых углеводов, которыми богаты булки и конфеты, поскольку в таком случае она мгновенно усваивается, вызывая скачок сахара.

Особенно важно получать сложные углеводы, которые медленно расщепляются и дают энергию на 3–4 часа, обеспечивая стабильную работоспособность. Они содержатся в крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы, цельнозерновом хлебе.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

Кроме того, полезно добавлять в рацион орехи и тыквенные семечки: суточная норма составляет около 30–40 граммов. Они являются хорошим источником цинка и магния: первый важен для работы отдела мозга, отвечающего за память, второй – способствует снятию напряжения и улучшает сон, отметила диетолог.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский назвал главные ошибки родителей при общении с подростком. Такому ребенку нужно ощущать уважение и возможность говорить на равных, поэтому лучше не использовать в отношениях модель "начальник-подчиненный", а быть наставником.

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика