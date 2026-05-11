ЕК планирует передать Киеву 9,1 из 90 млрд евро в июне

Еврокомиссия собирается передать Киеву 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Как рассказал представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, 5,9 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды, а еще 3,2 миллиарда – на макрофинансовую помощь.

По его словам, сначала для Украины будут закуплены БПЛА. Сейчас ЕК уже ведет работу над программами закупок оружия под следующие транши.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, а также завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

При этом Евросоюз считает, что выданные Украине средства будут возвращены за счет репараций от России. Кредит будет профинансирован за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.

