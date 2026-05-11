Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 15:22

Политика

ЕК планирует передать Киеву 9,1 из 90 млрд евро в июне

Фото: depositphotos/mariakarabella​

Еврокомиссия собирается передать Киеву 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Как рассказал представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, 5,9 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды, а еще 3,2 миллиарда – на макрофинансовую помощь.

По его словам, сначала для Украины будут закуплены БПЛА. Сейчас ЕК уже ведет работу над программами закупок оружия под следующие транши.

Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, а также завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

При этом Евросоюз считает, что выданные Украине средства будут возвращены за счет репараций от России. Кредит будет профинансирован за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика