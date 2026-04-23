23 апреля
ЕС намерен вернуть 90 млрд евро кредита для Киева "за счет репараций РФ"
Евросоюз считает, что выданные Украине 90 миллиардов евро на ведение боевых действий будут возвращены ему за счет репараций от России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте организации.
В тексте уточняется, что кредит будет профинансирован за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.
Ранее ЕС и Европейский инвестиционный банк заявили о выделении 600 миллионов евро Украине на восстановление.
В свою очередь, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу сказал, что одобрение ЕС кредита Киеву стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.
