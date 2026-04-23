ЕС намерен вернуть 90 млрд евро кредита для Киева "за счет репараций РФ"

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз считает, что выданные Украине 90 миллиардов евро на ведение боевых действий будут возвращены ему за счет репараций от России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте организации.

В тексте уточняется, что кредит будет профинансирован за счет европейского займа на коммерческих рынках под гарантии бюджета ЕС.

Ранее ЕС и Европейский инвестиционный банк заявили о выделении 600 миллионов евро Украине на восстановление.

В свою очередь, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу сказал, что одобрение ЕС кредита Киеву стало шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами суверенитета.