Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Два человека пострадали при столкновении пяти машин на 40-м километре автодороги М-5 "Урал", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По предварительной информации, столкнулись автомобили, передвигающиеся в попутном направлении. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее на трассе М-2 в Тульской области столкнулись 7 автомобилей. Авария произошла на 190-м километре федеральной автодороги. При ликвидации последствий спасатели деблокировали из машины одного пострадавшего.