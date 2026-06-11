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11 июня, 11:09

Происшествия

В Москве водитель на дороге включил автопилот и ушел в магазин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителя, который на дороге в Москве включил в машине автопилот и ушел в магазин, привлекли к ответственности, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным СМИ, речь идет о блогере-миллионике Хизе (настоящее имя – Хизри Запиров. – Прим. ред.). В своих соцсетях, на которые подписаны более 6,6 миллиона человек, он опубликовал видео, на котором видно, что он поставил машину на автопилот и ушел за чипсами и напитком. Кроме того, блогер немного прошелся по улице, наблюдая за тем, как автомобиль едет без него.

"Пока пробочка идет, мы прогуляемся немножко. Легкий дождик, но ничего", – сказал Запиров на видео, после чего вернулся в машину и поехал дальше.

Волк указала на то, что правоохранители выявили ролик в ходе мониторинга в интернете. Из-за того что автомобиль продолжил движение, могло произойти ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность 29-летнего нарушителя, в отношении которого теперь составлены два материала об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.29 и части 5 статьи 12.19 КоАП РФ.

Ранее суд в Великом Новгороде лишил водительских прав женщину, которая уехала с места аварии в роддом. По решению суда, водитель обязан вне зависимости от ситуации либо сразу уведомить полицию о ДТП, либо вернуться на место происшествия после получения медпомощи.

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