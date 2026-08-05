Жительница Кабардино-Балкарии получила год колонии за смерть сына от переохлаждения

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Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил местную жительницу к году лишения свободы. Ее обвинили в гибели годовалого сына, который умер от переохлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, 3 января женщина приехала в дом сожителя в городе Прохладном и вместе с ним и его матерью стала распивать спиртные напитки. Своего сына 2025 года рождения она оставила в соседней неотапливаемой комнате без теплой одежды и одеяла. Температура воздуха там составляла всего плюс 7,5 градуса.

Мать сожителя предупреждала женщину, что нельзя оставлять ребенка в таких условиях, однако та не реагировала на замечания. 5 января мальчик скончался от переохлаждения организма.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к году лишения свободы в колонии поселении. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее обвинение по аналогичной статье выдвинули против жителя Орловской области, двухлетний сын которого погиб при пожаре в автомобиле. Мужчина оставил в машине свой телефон с поврежденным аккумулятором и ушел домой.

Ребенок остался без присмотра и залез в авто. В этот момент в салоне произошло возгорание, в результате которого мальчик получил тяжелые термические ожоги и скончался.