Bangkok Post: футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

24-летний футболист Софван Авэ погиб в результате удара молнии во время матча на юге Таиланда. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Инцидент произошел 4 августа во время регионального турнира Golok FA Cup 2026 в провинции Наратхиват. На видео, опубликованном в соцсетях, видна яркая вспышка, после которой несколько спортсменов упали на газон.

Одноклубники пытались оказать погибшему первую помощь, но спасти его не удалось.

Кроме того, в результате случившегося травмы получили 9 игроков. Среди них – 8 граждан Таиланда, которых госпитализировали, и 1 малайзиец – его отправили на родину для лечения.

Ранее сообщалось, что минимум 14 человек погибли в результате ударов молнии на востоке Индии. Кроме того, пострадали еще 4. Инциденты произошли в округах Гиридих, Думка и Латехар в штате Джаркханд.

