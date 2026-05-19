19 мая, 00:54Происшествия
В Краснодаре мужчина погиб от удара Молнии
В Краснодаре 45-летний мужчина погиб в результате удара молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на Ростовском шоссе. Медики зафиксировали смерть мужчины. Полиция Краснодара проводит проверку по факту случившегося.
Ранее в Татарстане двое рабочих умерли от удара электричеством при проведении ремонта на территории кафе в Спасском районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Между тем в Алтайском крае один человек погиб при столкновении параплана с линией электропередачи (ЛЭП). Установлено, что полет проходил без надлежащего оформления разрешения.