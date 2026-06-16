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16 июня, 07:48

Происшествия

Основной очаг возгорания ликвидирован на нефтебазе Кубани после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной очаг возгорания, возникший из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. Об этом глава Красноармейского района Александр Харитонов сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, пожарные продолжают работать на объекте до полной ликвидации огня. Кроме того, движение на участке дороги от станицы Полтавской до хутора Трудобеликовского возобновлено.

Пожар на нефтебазе произошел рано утром 16 июня. Пострадавших нет, к тушению огня привлекли 32 человека и семь единиц техники. В связи с инцидентом трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрывали.

Между тем в районе белгородского села Дорогощь двое мужчин пострадали от атаки FPV-дрона на автомобиль. Они получили осколочные ранения тела. Жителей доставили в больницу для оказания медпомощи.

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