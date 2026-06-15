Мирошник сообщил о гибели более 150 россиян от атак ВСУ в мае

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В России 153 жителя, включая 8 детей, погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его информации, всего в мае пострадали 1 038 человек – это более чем по 33 получивших ранения или погибших каждые сутки. 817 мирных жителей из них стали жертвами беспилотных атак – это 78%.

"В мае количество нанесенных ударов по гражданским объектам в сравнении с данными апреля увеличилось более чем на 3 000 и достигло показателя в 17 041 прилет за один месяц", – сказал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что увеличение числа жертв связано с передачей Украине большого количества новых ударных БПЛА. Поставляют дроны Киеву западные страны, в том числе и Великобритания.

Ранее Мирошник заявил, что Украина будет наказана за усиление ударов по российским городам как военным, так и судебно-правовым путем. Он напомнил, что Москва открыта к переговорам, но это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан.

