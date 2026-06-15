Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 14:44

Происшествия

Мирошник сообщил о гибели более 150 россиян от атак ВСУ в мае

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В России 153 жителя, включая 8 детей, погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

По его информации, всего в мае пострадали 1 038 человек – это более чем по 33 получивших ранения или погибших каждые сутки. 817 мирных жителей из них стали жертвами беспилотных атак – это 78%.

"В мае количество нанесенных ударов по гражданским объектам в сравнении с данными апреля увеличилось более чем на 3 000 и достигло показателя в 17 041 прилет за один месяц", – сказал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что увеличение числа жертв связано с передачей Украине большого количества новых ударных БПЛА. Поставляют дроны Киеву западные страны, в том числе и Великобритания.

Ранее Мирошник заявил, что Украина будет наказана за усиление ударов по российским городам как военным, так и судебно-правовым путем. Он напомнил, что Москва открыта к переговорам, но это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан.

Читайте также


происшествияполитикарегионы

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика