Комиссия Госдумы вычислила онлайн-курсы по подготовке псевдонаблюдателей

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала работу нескольких онлайн-курсов по подготовке псевдонаблюдателей для дискредитации предстоящих выборов. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, подобные курсы и тренинги проводятся в июле и августе из-за рубежа иностранными агентами.

Как отметил Пискарев, к их организации привлекли уехавших из страны политологов, бывших муниципальных депутатов и активистов ликвидированного движения "Голос" (организация признана в РФ нежелательной).

Основное голосование, а также ряд региональных выборов, пройдут с 18 по 20 сентября. Для жителей некоторых субъектов РФ, находящихся в Москве, будет доступно электронное голосование через специальные терминалы.

Между тем с 3 августа по 14 сентября совершеннолетние граждане РФ могут подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения на выборах в Госдуму. Услуга доступна в центрах "Мои документы" (без предварительной записи) и на портале "Госуслуги". Проверить статус регистрации можно через сервис "Мобильный избиратель".