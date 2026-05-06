06 мая, 14:52

Политика

В МИД заявили, что Украину накажут за усиление ударов по городам РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украина будет наказана за усиление ударов по городам России как военным, так и судебно-правовым путем. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что РФ открыта к переговорному процессу. Однако это не отменяет ответственности Украины за военные преступления против мирных граждан.

"Россия оставляет двери открытыми для того, чтобы трек переговорный сохранялся. Мы всегда открыты для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и достичь тех целей, которые мы ставили", – сказал Мирошник.

По словам посла, у Москвы есть два варианта ответа: удары вооруженных сил по военной инфраструктуре Украины и наказание военных преступников ВСУ по букве закона.

Мирошник также заявил, что масштабная атака БПЛА и ракет со стороны Украины, нанесенная по России 5 мая, является демонстрацией нежелания Киева прийти к дипломатическому урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что реальные действия Украины идут вразрез с ее политической риторикой.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва не отказывается от переговорного процесса по украинскому урегулированию и открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу.

