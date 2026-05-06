06 мая, 14:48

Люся Чеботина ответила Успенской, которая заявила, что та ее "дико раздражает"

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Певица Люся Чеботина отреагировала на выпад шансон-исполнительницы Любови Успенской, которая дерзко прокомментировала одну из публикаций с артисткой, заявив, что та ее "дико раздражает".

Сначала за Чеботину заступилась ее мама Анна, написав в соцсетях, что шокирована словами Успенской. Она назвала странным, когда уважаемые мэтры эстрады, достигшие больших высот, публично "хейтят" более молодых исполнителей.

Вслед за ней Успенской ответила и сама 29-летняя Чеботина. Она также назвала такое поведение странным и добавила, что каждый год недоброжелатели пытаются ее "забуллить" чужими руками, но "не на ту напали".

"Спасибо, Любочка, за "поддержку", – написала она в соцсетях, подчеркнув, что попытки затравить ее фейковыми статьями и вбросами только мотивируют ее становиться лучше.

Чеботина также поблагодарила за поддержку маму и сестру, назвав их своей суперсилой. Она отметила, что "сделала себя сама", но не без поддержки близких. По словам певицы, они втроем прошли сложнейший путь, преодолели все испытания и до сих пор проходят их достойно.

Ранее Чеботина призналась, что хочет быть как Прохор Шаляпин. Она рассказала, что часто реализует свои желания самостоятельно, в том числе покупает ювелирные украшения. Однако исключительно в подарок она хотела бы получить дом на море.

