06 мая, 14:16

"Мосбилет" рассказывает, какие кукольные спектакли можно повторить дома

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Сервис "Мосбилет" собрал подборку спектаклей Московского театра кукол, которые можно повторить дома, используя самые простые предметы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Маленький Енот"

Спектакль для самых юных зрителей основан на стихотворении Бориса Заходера о маленьком еноте, который хочет быть ежом, ужом, моржом и чижом. Куклы животных на сцене сделаны из самых простых материалов. Спектакль понравится малышам, пришедшим в театр впервые.

Режиссером выступил почетный деятель искусств города Москвы Валерий Баджи, художником-постановщиком – Ольга Устюгова, композитором – Борис Смирнов. На сцену выйдут актеры Александр Принцев, Ирина Колесникова, Юрий Матвейцев, Любовь Добрецова, Владимир Веденский.

Постановка не предполагает антракта, так как ее длительность составляет 45 минут. Ближайший показ состоится 14 мая.

"Когда придет динозавр"

Это история о брате и сестре Костике и Нине, которые никак не могут уснуть и задают самые разные вопросы, в том числе о динозаврах. Тогда мама начинает показывать им интересные спектакли из подручных предметов. А помогают ей питомцы – котенок Кронос и пес Джеки.

Юные зрители увидят, как можно сделать ежа из картошки и как детские рисунки начинают "летать". Дома они смогут сами повторить историю о динозавре. Спектакль основан на пьесе Арсении Безносиковой и впервые был представлен 24 апреля.

Режиссером постановки стала Юлия Боровская, художником – лауреат премии "Золотая маска" Наталья Мишина, композитором – Иван Болгов, руководителем – лауреат "Золотой маски" Наталья Пахомова. В спектакле примут участие Анна Анфертьева, Лина Бодрая, Алексей Тимошин, Полина Малахова, Виктория Антонова, Евгения Бушуева, Алексей Смирнов.

Спектакль, который могут посетить зрители от четырех лет, покажут 24 мая.

"Домашний театр Кая и Герды" ("Снежная королева")

Это интерактивный спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, в котором могут поучаствовать все желающие. Зрители помогут Герде спасти брата, создав героев и смастерив декорации.

Режиссер постановки – лауреат премии "Золотая маска" Майя Краснопольская, художник – Роза Гиматдинова. На сцену выйдут актеры Галина Кузнецова и Антон Чалыш.

14 мая увидеть спектакль могут зрители в возрасте от шести лет.

Ранее сервис "Мосбилет" рекомендовал посетить музеи с программами, которые будут полезны школьникам при изучении литературы, истории и биологии. Сразу несколько выставок заинтересуют тех, кто изучает историю архитектуры и города.

