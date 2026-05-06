06 мая, 14:48

Общество

В Москве открыт прием заявок на участие в 10-м сезоне конкурса "Дизайн-цех"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Агентство креативных индустрий (АКИ) начало отбор участников 10-го сезона конкурса "Дизайн-цех". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

К участию приглашаются дизайнеры, маркетологи, художники и другие специалисты, которые будут разрабатывать концепции сувенирной продукции для Московского музея современного искусства, музея-заповедника "Царицыно", Московского планетария, Дарвиновского музея и Пушкинского музея.

Заявки на конкурс принимаются до 14 мая на официальном сайте АКИ. В рамках мероприятия 120 участников создадут оригинальные дизайнерские решения.

"Дизайн-цех" посвящен созданию новых решений для мерча и сувениров. Участники конкурса получают возможность показать свои навыки и наладить деловые контакты.

За 3 года в проекте поучаствовали более тысячи дизайнеров и маркетологов, которые создали решения для различных организаций. Часть продукции продается в музейных магазинах и в интернете.

Например, в 2023 году для Музея русского импрессионизма команда "Маляры" предложила концепцию маскотов Ватрушки и Пряника, которые можно было наносить на деревянные пазлы, стикеры и колонки.

Победители трека "Музей М. А. Булгакова" в 2024 году придумали уникальные кофейные чашки и дрип-пакеты, булавки, дождевики, перчатки и зонты. В том же году для Государственного музея – культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского победители сезона разработали футболки, маски для сна, грелки для рук и другие вещи.

Еще одна команда сделала для музея-заповедника "Останкино и Кусково" дизайн-решения для светильников, свитшотов, футболок, брелоков и термосов.

Тем временем в "Московской электронной школе" (МЭШ) стартовал конкурс рисунков и анимации. Школьники могут представить собственный дизайн виртуальных подарков в электронном дневнике. Работы принимаются до 31 мая, результаты огласят 15 сентября.

