06 мая, 14:32

Происшествия

Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок из Астрахани нашли живыми

Фото: 09.mchs.gov.ru

Пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристок из Астрахани нашли живыми, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Девушек обнаружила наземная группировка спасателей. Отмечается, что туристки находились на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерный Архызский. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

О пропаже туристок стало известно 5 мая. По информации МЧС, они следовали по зарегистрированному маршруту в Зеленчукском районе республики. Поиски были осложнены погодными условиями и глубоким снегом.

Тем не менее начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников отмечал, что выбранный девушками маршрут не относится к категории сложных.

происшествиярегионы

