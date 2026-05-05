05 мая, 23:47

Происшествия

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Спасатели ведут поиски двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, после обращения их родителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, девушки следовали по зарегистрированному маршруту в Зеленчукском районе республики. В настоящее время поиски осложнены погодными условиями и глубоким снегом.

Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников отметил, что выбранный девушками маршрут не относится к категории сложных. В ближайшее время спасатели планируют подать заявку на использование вертолета МЧС России, чтобы ускорить поисковую операцию.

Как уточнили в прокуратуре, туристки приехали из Астраханской области и отправились в поход 25 апреля.

Ранее на Чукотке спустя 6 дней поисков обнаружили 2 пропавших в тундре мужчин. Двое братьев выехали из одного поселка в другой на снегоболотоходе, но вскоре перестали выходить на связь. После спасения они рассказали, что не смогли вернуться в поселок самостоятельно из-за поломки техники.

