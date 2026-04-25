Троих туристов, попавших под лавину в Бурятии, доставили в больницу

Спасатели передали сотрудникам скорой помощи троих туристов, попавших под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Уточняется, что троим мужчинам удалось выбраться из-под лавины самостоятельно, их эвакуировали с места ЧП до моста через реку Белый Иркут, после чего передали медикам.

Все трое были доставлены в районную больницу в населенном пункте Кырен. По результатам осмотра одного туриста госпитализировали, оставшиеся двое были переведены на амбулаторное лечение.

Спасатели также обнаружили в ходе поисков тело погибшей женщины 1984 года рождения. Судьба еще троих мужчин пока остается неизвестной, они по-прежнему могут находиться под снежной массой.

Туристическая группа из 7 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной.

В ночь на 25 апреля спасательные работы были приостановлены из-за метеоусловий и сложного рельефа. Однако ближе к утру группа из 15 спасателей вновь выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска оставшихся туристов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".