Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

00:37

Происшествия

Обломки БПЛА повредили несколько жилых домов в Калуге

Фото: 123RF.com/aapsky

ПВО уничтожила три беспилотника над территорией Калужской области вечером 24 апреля. Осколки одного из дронов при падении незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Пострадавших в результате атаки не выявлено. На месте ЧП уже работает оперативная группа, администрация города окажет необходимую помощь в ремонте дома.

Кроме того, при падении БПЛА в Дзержинском округе вспыхнул пожар на территории местного производственного предприятия. Спустя время сотрудникам МЧС удалось полностью потушить возгорание.

Ранее пять человек пострадали после атаки БПЛА по автобусу в Брянской области. Удар был нанесен по селу Курковичи Стародубского муниципального округа с помощью FPV-дронов.

За первые 90 дней 2026 года в результате атак ВСУ погибли 266 мирных жителей РФ, ранения получили около 1 459 человек. При этом с начала февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали более 27 тысяч мирных жителей, из них более 8 тысяч были убиты.

