Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек пострадали после атаки БПЛА по автобусу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что ВСУ нанесли удар по селу Курковичи Стародубского муниципального округа с помощью FPV-дронов. В ходе целенаправленной атаки по пассажирскому автобусу были ранены водитель и четыре пассажира.

В настоящий момент они доставлены в больницу. Богомаз подчеркнул, что им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус. Инцидент произошел в микрорайоне Радиогорка на севере города. Уточняется, что в автобусе маршрута № 55 разбито несколько стекол. Один из осколков пробил крышу и попал в сиденье.

