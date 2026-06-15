Город выставил на торги почти гектар земли недалеко от "Москва-Сити"

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Власти выставили на торги территорию площадью в почти гектар недалеко от делового центра "Москва-Сити", передает портал мэра и правительства города со ссылкой на руководителя департамента столицы по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Земельный участок находится на улице Антонова-Овсеенко в Пресненском районе, в границах проекта "Большой Сити". Неподалеку от будущей застройки находится крупный транспортный хаб, объединивший станции МЦК, МЦД-1 и МЦД-4, а также станции Филевской и Солнцевской линий столичного метро. Также существует доступ к ТТК, проспектам Кутузовскому и Багратиона, Звенигородскому шоссе.

Территория интегрирована в общую концепцию реконструкции бывшего квартала "Камушки". Ожидается, что между участком и деловым центром возведут многоуровневую эспланаду с искусственным водоемом, общественными пространствами и зелеными зонами. На самом участке, выставленном на торги, победителю аукциона предстоит реализовать масштабный бизнес-проект, добавил Пуртов.

"На земельном участке площадью 9,1 тысячи квадратных метров он сможет возвести многоэтажные дома, торгово-развлекательные и офисные центры, медицинские и образовательные учреждения, а также другие объекты городской инфраструктуры", – сказал он.

Суммарная поэтажная площадь всех помещений превысит 303 тысячи "квадратов", а жилая часть окажется свыше 137 тысяч квадратных метров. По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, проект предусматривает возведение многофункционального комплекса высотой до 405 метров.

"Это одна из немногих площадок в непосредственной близости от делового центра "Москва-Сити", где возможна такая высотная застройка", – сказала она.

Для удобства инвестора участок уже освобожден от старых зданий, а власти урегулировали ряд необходимых административных процедур. Начальная стоимость участка составит 12,27 миллиарда рублей.

Аукцион пройдет на площадке "Росэлторг", для участия нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Подать заявку на участие в торгах можно до 25 июня. Сам аукцион состоится 7 июля.

Ранее город выставил на аукционы девять нестационарных торговых объектов в столичном районе Братеево. Объекты находятся в парке "Братеевская пойма" и Братеевском каскадном парке. Победители торгов смогут открыть там шесть точек общественного питания и три пункта проката спортивного инвентаря.



"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках по реновации



