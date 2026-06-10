Daily Mail: город Куладди в Австралии выставили на продажу по цене дома

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Населенный пункт Куладди в Австралии, который считается одним из самых маленьких городов мира, выставили на продажу. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Город расположен более чем в 800 километрах к западу от Брисбена, в нем проживают всего два человека. Приобрести Куладди можно за 400 тысяч австралийских долларов (более 20,1 миллиона рублей). Покупатель также получит придорожный комплекс с четырехкомнатным домом, мотель, магазин, паб и четырехзвездочный ресторан.

Проживающие в городе Кэрол Ярроу и Джо Корнел в 2023 году приобрели местный комплекс Foxtrap Road House и рассчитывали за три года вдохнуть новую жизнь в населенный пункт. Однако теперь Ярроу собирается выйти на пенсию, а Корнел – переехать.

Представитель агентства недвижимости Charleville Real Estate Бекки Джейсман отметила, что численность населения Куладди фактически определяется количеством владельцев комплекса Foxtrap. Основная работа будет связана с рестораном и пабом, а также обслуживанием почтового маршрута.

В прошлом это был крупный железнодорожный узел – здесь проживали около 270 человек. Упадок пришел в город после продления железнодорожной линии до другого населенного пункта в 1917 году.

Ранее россиянка купила дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлово за 94,5 белорусского рубля (около 2,4 тысячи российских рублей). С 2010 года здание в стиле барокко пустовало и постепенно разрушалось.

Общая площадь здания составляет 1 527,5 квадратного метра, ему присвоен статус памятника историко-культурного наследия. Главным условием торгов является проведение покупателем реконструкции и капитального ремонта, а также ввод его в эксплуатацию.