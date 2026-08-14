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14 августа, 12:12

Культура

Марина Брусникина стала худруком РАМТа

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Заслуженная артистка России Марина Брусникина стала художественным руководителем Российского академического молодежного театра (РАМТ), а народный артист РСФСР Алексей Бородин – его президентом. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в MAX.

Брусникина с 2023 года занимала должность главного режиссера РАМТ. При этом заслуженная артистка совмещает режиссерскую работу с педагогической практикой, напомнила Любимова.

По словам министра, Бородин более 40 лет был бессменным художественным руководителем театра. Он также ведет режиссерскую и педагогическую работы, является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского и премии президента России в области литературы и искусства.

Ранее гендиректор МХАТ имени Максима Горького Елена Булукова оставила свою должность. Таким образом, она проработала в этой должности менее года. Вместо нее генеральным директором МХАТ стала Лариса Вильясте, которая с 2014 года возглавляла Московский Губернский драматический театр.

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