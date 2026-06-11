Лариса Вильясте стала гендиректором МХАТ имени Горького

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Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В разделе "Люди театра" на сайте МХАТ появилось обновление, где говорится, что Вильясте заняла должность гендиректора.

С 2014 года она возглавляла Московский Губернский драматический театр, с 2018-го Вильясте была директором фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.

11 июня СМИ сообщили, что Елена Булукова оставила должность гендиректора МХАТ. Она занимала пост с октября 2025 года и проработала в этой должности менее года. До этого Булукова в течение нескольких лет руководила Центральным театром кукол имени С. В. Образцова.

В апреле Басманный суд арестовал замгендиректора МХАТ имени Горького Артура Гезерова по обвинению в растрате. В рамках того же уголовного дела о присвоении и растрате средств при реконструкции сцены театра фигурировал бывший гендиректор Михаил Кехман.

В июле 2025 года у последнего прошли обыски, затем ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. В сентябре того же года Кехман покинул пост гендиректора учреждения.

