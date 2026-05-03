Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 19:37

Культура

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев стал премьером Мариинского театра, сообщает сайт культурного учреждения.

"Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру", – говорится в сообщении.

Сергеев родился в 1986 году в Ленинграде, в 2004 году окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. В том же году стал играть в труппе Мариинского театра, а с 2010 года стал солистом театра. За время службы в театре его репертуар включает свыше 60 партий в балетах.

Кроме того, артист известен также как хореограф. В театре он поставил балеты "Двенадцать" и "Концертные танцы", оперы "Сказки Гофмана", "Лакме" и "Саламбо".

Ранее актер театра и кино Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. При этом Хабенский продолжил возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал актер Сергей Безруков.

Читайте также


культурарегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика