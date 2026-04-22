Безруков оценил масштаб предстоящей работы во МХАТе

Народный артист РФ и худрук МХАТа Сергей Безруков высказался по поводу объема предстоящих работ и рассказал, что у театра нет главного – сцены. Подробности – в материале Москвы 24.
"У театра, по сути, нет большой сцены"
Актер Сергей Безруков, который был назначен худруком МХАТа имени Горького в начале марта, до недавнего времени мало высказывался о планах на новой должности. Теперь народный артист РФ оценил масштаб предстоящих работ и написал об этом в своих соцсетях.
Он отметил, что "не следует ждать какого-то молниеносного появления чего-то нового". Безруков также добавил, что огромное здание театра находится в состоянии "перманентного ремонта" длительное время, однако новый худрук не ожидал , "что не будет главного – сцены".
В связи с этим народный артист РФ отметил, что может наметиться "творческий простой" труппы, что грозит напряженностью в коллективе. При этом Безруков пообещал сделать все возможное, чтобы разрешить сложную ситуацию.
"Как актер я понимаю высокий градус напряжения труппы театра, поскольку что может быть хуже для профессионала, чем творческий простой. Как художественный руководитель чувствую огромную ответственность и сейчас прилагаю все силы, чтобы найти выход из этой ситуации ожидания и сформировать рабочие планы на следующий сезон", – добавил Безруков.
Также Сергей призвал всех набраться терпения.
Сразу после назначения Безруков поблагодарил всех за поддержку, отметив, что для него большая ответственность стать худруком МХАТа.
К слову, уже тогда актер воздерживался от громких обещаний и подчеркивал, что перемены не будут быстрыми.
В свою очередь, в официальных аккаунтах МХАТа появилось сообщение, что труппа с радостью приняла новость о назначении Безрукова.
"От всей души поздравляем театр с художественным руководителем! Конечно, МХАТу имени М. Горького необходим художественный руководитель, который станет голосом и сердцем театра, с чьим именем театр будет ассоциировать публика, зритель", – подчеркнула директор театра Елена Булукова.
В первую неделю после назначения Безруков встретился с труппой. Тогда он пообещал найти "окна" в репертуаре Московского Губернского театра и дать возможность труппе МХАТа пока играть свои спектакли на его сцене.
"Надо изгнать торгашей из нашего театра"
До Безрукова должность худрука МХАТа им. Горького занимал режиссер Эдуард Бояков с декабря 2018-го по ноябрь 2021-го. Он покинул пост по просьбе Владимира Кехмана, который был назначен директором театра в октябре 2021-го, а также из-за разногласий с бывшим худруком и директором Татьяной Дорониной. Народная артистка СССР открыто критиковала Боякова и даже написала письмо Владимиру Путину с просьбой освободить его от должности худрука летом 2021 года.
МХАТ возглавил Кехман. По данным СМИ, руководитель обещал масштабные преобразования и затеял серьезную реконструкцию, которая затянулась на годы. Летом 2025-го против него завели уголовное дело о растратах при реконструкции старой сцены театра, которые превысили 2 миллиарда рублей. Кроме того, позже в отношении Кехмана возбудили еще одно дело – о получении взятки в особо крупном размере. Владимир был отпущен под подписку о невыезде.
В конце сентября 2025-го его сняли с поста директора МХАТа, а в январе 2026-го Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Дело о растратах до сих пор расследуется, в рамках него производятся аресты причастных.