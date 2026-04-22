Новости

Новости

22 апреля, 14:18

Безруков оценил масштаб предстоящей работы во МХАТе

"Это займет время": Сергей Безруков оценил масштаб технических работ во МХАТе

Народный артист РФ и худрук МХАТа Сергей Безруков высказался по поводу объема предстоящих работ и рассказал, что у театра нет главного – сцены. Подробности – в материале Москвы 24.

"У театра, по сути, нет большой сцены"

Актер Сергей Безруков, который был назначен худруком МХАТа имени Горького в начале марта, до недавнего времени мало высказывался о планах на новой должности. Теперь народный артист РФ оценил масштаб предстоящих работ и написал об этом в своих соцсетях.

Он отметил, что "не следует ждать какого-то молниеносного появления чего-то нового". Безруков также добавил, что огромное здание театра находится в состоянии "перманентного ремонта" длительное время, однако новый худрук не ожидал , "что не будет главного – сцены".

То есть у театра, по сути, нет большой сцены. Есть просто коробка без какого-либо инженерного оборудования, без противопожарной системы. Нет необходимых расчетов, гарантирующих сохранность самого здания при планируемой нагрузке. Поскольку речь идет о безопасности и зрителей, и актеров, было принято решение о проведении госэкспертизы. Проект устройства малой сцены тоже вызвал массу вопросов и требует серьезной доработки. Все это займет время.
Сергей Безруков
актер, народный артист РФ

В связи с этим народный артист РФ отметил, что может наметиться "творческий простой" труппы, что грозит напряженностью в коллективе. При этом Безруков пообещал сделать все возможное, чтобы разрешить сложную ситуацию.

"Как актер я понимаю высокий градус напряжения труппы театра, поскольку что может быть хуже для профессионала, чем творческий простой. Как художественный руководитель чувствую огромную ответственность и сейчас прилагаю все силы, чтобы найти выход из этой ситуации ожидания и сформировать рабочие планы на следующий сезон", – добавил Безруков.

Также Сергей призвал всех набраться терпения.

Сразу после назначения Безруков поблагодарил всех за поддержку, отметив, что для него большая ответственность стать худруком МХАТа.

Всю свою жизни вплоть до создания МГТ (Московский Губернский театр, худруком которого Безруков является с 2014 года. – Прим. ред.) я был неразрывно связан с мхатовскими традициями, это моя группа крови, поэтому, конечно, для меня большая радость и ответственность – оказаться под знаменами легендарного театра.
Сергей Безруков
актер, народный артист РФ

К слову, уже тогда актер воздерживался от громких обещаний и подчеркивал, что перемены не будут быстрыми.

В свою очередь, в официальных аккаунтах МХАТа появилось сообщение, что труппа с радостью приняла новость о назначении Безрукова.

"От всей души поздравляем театр с художественным руководителем! Конечно, МХАТу имени М. Горького необходим художественный руководитель, который станет голосом и сердцем театра, с чьим именем театр будет ассоциировать публика, зритель", – подчеркнула директор театра Елена Булукова.

В первую неделю после назначения Безруков встретился с труппой. Тогда он пообещал найти "окна" в репертуаре Московского Губернского театра и дать возможность труппе МХАТа пока играть свои спектакли на его сцене.

"Надо изгнать торгашей из нашего театра"

До Безрукова должность худрука МХАТа им. Горького занимал режиссер Эдуард Бояков с декабря 2018-го по ноябрь 2021-го. Он покинул пост по просьбе Владимира Кехмана, который был назначен директором театра в октябре 2021-го, а также из-за разногласий с бывшим худруком и директором Татьяной Дорониной. Народная артистка СССР открыто критиковала Боякова и даже написала письмо Владимиру Путину с просьбой освободить его от должности худрука летом 2021 года.

Очень хочется верить, что вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя – от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний.
Татьяна Доронина
актриса, театральный режиссер, народная артистка СССР

МХАТ возглавил Кехман. По данным СМИ, руководитель обещал масштабные преобразования и затеял серьезную реконструкцию, которая затянулась на годы. Летом 2025-го против него завели уголовное дело о растратах при реконструкции старой сцены театра, которые превысили 2 миллиарда рублей. Кроме того, позже в отношении Кехмана возбудили еще одно дело – о получении взятки в особо крупном размере. Владимир был отпущен под подписку о невыезде.

В конце сентября 2025-го его сняли с поста директора МХАТа, а в январе 2026-го Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Дело о растратах до сих пор расследуется, в рамках него производятся аресты причастных.

