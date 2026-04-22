Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
22 апреля, 21:12

Мэр Москвы

Собянин рассказал о трудовых династиях московского водоканала

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем канале в MAX рассказал о трудовых династиях московского водоканала.

По словам мэра, в Мосводоканале трудятся 15 тысяч человек, и этот относительно небольшой коллектив обеспечивает водой 15 миллионов потребителей.

Градоначальник отметил, что многие поколения работников создавали это уникальное предприятие, которое бережно относится к своей истории, старожилам и трудовым династиям. Среди них – мастер аварийно-восстановительных работ с 43-летним стажем Алексей Петров и директор Рублевской станции водоподготовки Сергей Фомичев, работающий с 1988 года.

Собянин отметил, что общий стаж династии Рожковых в Мосводоканале составляет 174 года. Глава династии и механик по выпуску автотранспорта Сергей Рожков трудится с 1983 года, его супруга Людмила проработала на предприятии 35 лет, а сын и дочь – уже 18 лет. Еще один пример – династия Кирилловых, где вся семья работает в одном подразделении, на Люберецких очистных сооружениях.

Мэр столицы подчеркнул, что в Мосводоканале всегда с удовольствием принимают молодых и перспективных специалистов. В качестве примера он привел Александра Любимова, который в коллективе шесть лет. За это время он помогал в пусконаладочных работах коллегам из других регионов и обследовал водно-регулирующие узлы на территории Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Собянина, верность традициям и одновременно постоянное развитие, внедрение инноваций делают Мосводоканал одним из лучших предприятий страны. Он добавил, что сегодня с большой благодарностью за труд вручил сотрудникам награды.

Коллектив предприятия получил орден "За доблестный труд" от имени президента РФ. Как заявил гендиректор Мосводоканала Александр Пономаренко, этот орден – высочайшая оценка достижений коллектива, признание его вклада в общее дело города и страны, а также результат слаженной работы.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика