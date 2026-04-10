10 апреля, 15:53

Мэр Москвы

Собянин рассказал об обновлении коммунальной инфраструктуры благодаря реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что благодаря программе реновации за последние 2 года была улучшена инженерная инфраструктура в 70 районах Москвы.

Мэр объяснил, что бесперебойная подача ресурсов для домов, в том числе для новостроек, построенных для переселения горожан, находится на особом контроле. По его словам, жилые объекты подключают к сетям в приоритетном порядке, а инженерные системы для них возводятся заранее.

Собянин также уточнил, что электросетевые компании уже оборудовали около 750 километров кабельных линий, возвели 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В общей сложности мощность подключенных объектов составляет более 340 мегаватт.

Помимо этого, специалисты организовали свыше 40 километров новых теплосетей для подачи в дома тепла мощностью почти 360 гигакалорий в час. Сотрудники Мосводоканала проложили более 26 километров трубопроводов водоснабжения, которые позволят подавать в новостройки свыше 30 тысяч кубических метров воды в сутки.

Кроме того, было построено более 33 километров сетей водоотведения, а также 52 километра ливневой канализации, которая сможет принимать свыше 10 тысяч кубических метров осадков в сутки. Вдобавок были возведены дороги к 64 жилым объектам, благодаря чему появились удобные подъезды, в том числе для спецтехники.

В прошлом году в столице обновили и построили 19 газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. После работ удалось обеспечить качественное газоснабжение москвичей, а также уменьшить износ сетей.

